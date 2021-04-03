Ранее предусмотренного начнется вакцинация еще двух приоритетных групп
Foto: DELFI

В субботу вакцинация от Covid-19 начнется еще для двух приоритетных групп — людей, живущих в одной семье с хронически больными детьми и детьми с низким иммунитетом, а также людей, ухаживающих за тяжелобольными на дому, сообщили в Министерстве здравоохранения.

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В презентации, представленной Министерством здравоохранения правительству 1 апреля, говорится, что вакцинация этих групп должна начаться во вторник, 6 апреля.

По оценкам Детской клинической университетской больницы, в Латвии более 17 000 детей с хроническими и иммунодепрессивными заболеваниями. На сайте manavakcina.lv и по телефону 8989 в этой приоритетной группе записались на прививку 2300 человек.

"Мы немедленно пригласим на прививку людей, которые записались и заявили о своей принадлежности к этой группе, чтобы они могли получить вакцину во время пасхальных каникул", — сказал министр здравоохранения Даниэль Павлютс

Родители, проживающие в одном домохозяйстве с хронически больными детьми, а также детьми с низким иммунитетом, должны иметь заключение консультанта или выписку из больницы, подтверждающую диагноз ребенка (документ не старше двух лет), и свидетельство о рождении ребенка или паспорт с записью о ребенке.

С субботы право на вакцинацию получат люди, ухаживающие за тяжелобольными дома. Из этой группы на сайте manavakcina.lv и по телефону 8989 записались 1900 человек.

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LETA

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LETA

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Вакцинация Даниэл Павлютс
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