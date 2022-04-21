Расходы бюджета Латвии из-за Covid-19 выросли на 16%

В 2021 году общий дефицит бюджета Латвии составил 7,3% от валового внутреннего продукта (2,416 млрд евро), свидетельствуют данные Центрального статистического управления. Значительная часть дополнительных расходов связана с пандемией Covid-19.

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Объем связанной с пандемией поддержки народного хозяйства в прошлом году составил 2,1 млрд евро. С учетом этой суммы расходы сектора всеобщего управления достигли 14,8 млрд евро (+16% по сравнению с 2020 годом). Доходы госбюджета тоже выросли, но не так значительно (+8,2%, до 12,4 млрд евро).

Размер госдолга Латвии по итогам 2021 года достиг 14,7 млрд евро (44,8% от ВВП страны).

Годом ранее, в 2020-м году, дефицит бюджета Латвии, рассчитанный по европейской методологии EKS 2010, составил 1,317 млрд евро (4,5% от ВВП страны).