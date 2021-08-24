Расходы госбюджета-2022 составят 11,88 млрд евро

Правительство в закрытой части заседания утвердило доклад, подготовленный Министерством финансов о базе государственного основного и специального бюджетов на следующий год. Расходы консолидированного бюджета на 2022 год планируются в размере 11,886 млрд евро.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Расходы базы основного бюджета на 2022 год запланированы в размере 8,741 млрд евро, на 2023 год — в размере 8,568 млрд евро. В 2024 году расходы установлены в размере 8,543 млрд евро.

Расходы в 2022 году повышены на 668,1 млн евро, в 2023 году — на 732,3 млн евро, в 2024 году — на 706,5 млн евро.

Министерство финансов поясняет, что расходы базы государственного основного бюджета на следующий год возросли из-за выделения средств в объеме 104,9 млн евро на вакцинацию от Covid-19, на проекты высокой степени готовности — 97,8 млн евро, на государственные семейные пособия — 90,9 млн евро. Также запланированы расходы на укрепление латвийско-белорусской границы в размере 14,5 млн евро.

В 2022 году на рост расходов повлияет и запланированное государственное софинансирование в размере 316,9 мле евро реализации проектов Фонда оздоровления Европейского союза.

Из иностранной финансовой помощи 22,4 млн евро уйдут на проекты сотрудничества Министерства образования и науки, 10,9 млн евро — на реализацию железнодорожного проекта Rail Baltica, курируемого Министерством сообщения.

Базовые расходы государственного специального бюджета в 2022 году запланированы в размере 3,387 млрд евро, в 2023 году — 3,541 млрд евро, в 2024 году — 3,772 млрд евро. Прирост расходов в 2022 году — 160,9 млн евро, в 2023 году — 159,9 млн евро, в 2025 году — 390,6 млрд евро.

Рост расходов специального бюджета на следующий год формируется за счет дополнительного финансирования пенсий по возрасту (77,3 млн евро), оплаты больничных (56,6 млн евро), пособий по безработице (15,4 млн евро), родительских пособий (15,4 млн евро).

Коррекции в специальный бюджет внесены с учетом прогнозом выплат государственного социального страхования, средней брутто-зарплаты занятых в народном хозяйстве, показателей рынка труда, индекса потребительских цен по месяцам, числа получателей услуг социального страхования и других факторов.