Раскол в СЗК: "зеленые" хотят отделиться от "крестьян"

Цесисское отделение Латвийской зеленой партии считает, что партия должна начать дискуссию о выходе из Союза "зеленых" и крестьян (СЗК), пишет Latvijas Avīze.

Руководитель Цесисского отделения "зеленых" Артис Расманис, бывший депутат Сейма, пояснил, что это его "личное, немного революционное мнение", и цель его — чтобы партия "опять стала зеленой". По его мнению, "зеленая" идеология противоречит "индустриальному крестьянству" Крестьянского союза Латвии.

Расманис надеется, что широкая дискуссия может пройти весной. Увеличение государственного финансирования, предполагает он, даст партии больше возможностей работать самостоятельно.

Лидера СЗК и председателя Латвийской Зеленой партии Эдгара Таварса критические высказывания о партии огорчают. Дискуссии о том, нужно ли двум партиям образовывать союз, ведутся с 2002 года, когда партии вместе стартовали на выборах в Сейм. И когда СЗК побеждает на выборах, разговоры стихают, а при неприятностях возобновляются, отмечает Таварс. В феврале он планируется встретиться с сопартийцами из Цесисского отделения и поговорить.