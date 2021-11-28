Раскуплены все места в колумбарии на Рижском 2-м лесном кладбище. Как обстоит ситуация с местами для могил?

На минувшей неделе в Риге было куплено последнее место в колумбарии Рижского 2-го лесного кладбища, который был открыт в феврале 2017 года. Это значит, что в будущем придется думать о создании нового колумбария. Тем временем традиционных мест на кладбищах столицы хватит еще лет на 15. Об этом пишет Lsm.lv со ссылкой на Латвийское радио.

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Однако в регионах наблюдается несколько другая ситуация. В СМИ уже появлялись сообщения, например, о Елгаве, где может в будущем не хватить мест для захоронения людей. Также сообщается о Даугавпилсе, где в пандемию Covid-19 резко выросло количество новых могил.

Исполняющий обязанности руководителя Управления кладбищами Рижской думы Гинтс Зела пояснил, что в Риге находится 21 кладбище, однако из них для захоронений открыты лишь два из них. Болдерайское кладбище, где мест хватит еще на два-три года, и Яунциемское кладбище — при расширении его можно будет использовать еще лет 15.

"Сейчас уже разработан проект для расширения Саркандаугавского кладбища. Однако такие вопросы, как расширение территории кладбищ в городской зоне, являются относительно дорогими, поскольку они связаны и с доступностью окружающей среды, и с необходимостью отвечать требованиям городской среды. Поэтому Рижское самоуправление думает о том, чтобы территории имеющихся кладбищ использовались максимально рационально. У нас был проект о строительстве колумбария. На данный момент колумбарий заполнен, поэтому пришло время подумать о его развитии", — указал Зела.

По его словам, последние места в колумбарии раскупили на прошлой неделе. Тем временем в Валмиере мест пока хватает. Председатель правления Valmieras namsaimnieks Илмарс Скадулис заявил, что отдельные кладбища уже расширены, но пока мест хватает.

Он указал, что самое "активное" кладбище — это Коцени, где были созданы дополнительные места для захоронения.

Заместитель председателя Кулдигской краевой думы Артис Робертс считает, что в Кулдиге не стоит беспокоиться о нехватке мест на кладбищах. Он сообщил, что на территории всего края находится около 150 кладбищ, примерно 100 из них активны.