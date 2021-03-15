Распространение британского штамма Covid-19 составляет в Латвии 20-25% случаев
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Распространение британского штамма Covid-19 составляет в Латвии 20-25% случаев, сообщил агентству LETA председатель научного совета Латвийского центра биомедицинских исследований Янис Кловиньш.

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На прошлой неделе из 96 секвенированных в лаборатории образцов британский штамм Covid-19 констатирован в 22, или 23%.

Кловиньш допускает, что британский штамм уже стал доминирующим в Латвии. "Другие варианты вируса сокращаются. Если бы не этот новый штамм, кривая сокращения вируса в Латвии была бы намного быстрее", — сказал ученый, добавив, что люди не понимают, почему ограничения должны быть ужесточены, если кривая заболеваемости идет вниз.

Он пояснил, что вниз стремительно идет кривая заболеваемости "старым" вирусом, в то время как распространение нового британского штамма увеличивается.

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LETA

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