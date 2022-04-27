Распространение гриппа в Латвии увеличилось более чем в два раза, говорится в сообщении Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) в Twitter.

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На прошлой неделе в практике семейных врачей было зарегистрировано 138 случаев заболевания гриппом, в четырех самоуправлениях — Риге, Елгаве, Юрмале и Лиепае — интенсивность гриппа превысила 100 случаев на 100 000 жителей.

Gripas izplatība Latvijā palielinājusies vairāk nekā divas reizes. Iepriekšējā nedēļā ģimenes ārstu praksēs reģistrēti 138 gripas gadījumi.Četrās teritorijās (Rīgā, Jelgavā, Jūrmalā un Liepājā) gripas intensitāte bija virs 100 gadījumiem uz 100 000 iedzīvotājiem. pic.twitter.com/T5FllLu3Jl — SPKC.gov.lv (@SPKCentrs) April 27, 2022

Как сообщалось ранее, c 17 марта в Латвии началась эпидемия гриппа. К середине марта количество пациентов с гриппом в Даугавпилсе достигло 384,1 случаев на 100 тысяч жителей. В Лиепае этот показатель составлял 39,6 случаев на 100 тысяч жителей. Показатель в среднем по стране достиг 56,7 случая на 100 тысяч жителей — это была самая высокая интенсивность с начала сезона.

SPKC напоминает, что тяжелее всего грипп переносят люди старшего возраста и те, у кого есть хронические заболевания или пониженный иммунитет. Грипп также особо опасен для беременных женщин и младенцев.

Центр профилактики и контроля заболеваемости призывает вакцинироваться от гриппа: иммунитет появляется через несколько дней после прививки, а эпидемия обычно длится до конца мая, поэтому вакцинироваться не поздно и во время эпидемии. Особенно, если в планах медицинские услуги, например, операция или лечение в стационаре. Сейчас государство оплачивает вакцинацию от гриппа жителям всех возрастных групп.