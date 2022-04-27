Распространение гриппа в Латвии увеличилось более чем в два раза
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Распространение гриппа в Латвии увеличилось более чем в два раза, говорится в сообщении Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) в Twitter.

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На прошлой неделе в практике семейных врачей было зарегистрировано 138 случаев заболевания гриппом, в четырех самоуправлениях — Риге, Елгаве, Юрмале и Лиепае — интенсивность гриппа превысила 100 случаев на 100 000 жителей.

Как сообщалось ранее, c 17 марта в Латвии началась эпидемия гриппа. К середине марта количество пациентов с гриппом в Даугавпилсе достигло 384,1 случаев на 100 тысяч жителей. В Лиепае этот показатель составлял 39,6 случаев на 100 тысяч жителей. Показатель в среднем по стране достиг 56,7 случая на 100 тысяч жителей — это была самая высокая интенсивность с начала сезона.

SPKC напоминает, что тяжелее всего грипп переносят люди старшего возраста и те, у кого есть хронические заболевания или пониженный иммунитет. Грипп также особо опасен для беременных женщин и младенцев.

Центр профилактики и контроля заболеваемости призывает вакцинироваться от гриппа: иммунитет появляется через несколько дней после прививки, а эпидемия обычно длится до конца мая, поэтому вакцинироваться не поздно и во время эпидемии. Особенно, если в планах медицинские услуги, например, операция или лечение в стационаре. Сейчас государство оплачивает вакцинацию от гриппа жителям всех возрастных групп.

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