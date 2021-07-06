Распространение индийского штамма Covid-19 в Латвии за неделю выросло вдвое

В течение последней недели распространение индийского штамма Covid-19 ("дельта-штамма") в Латвии выросло вдвое. Об этом во время заседания правительства заявил руководитель Национальной референтной лаборатории Сергей Никишин.

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На прошлой неделе лаборатория провела секвенцию почти 200 позитивных тестов — это почти половина всех обнаруженных случаев заболевания Covid-19. Индийский штамм обнаружен в 29% случаев. Неделей ранее этот показатель составлял 15%.

"Мы видим стремительную динамику по сравнению с концом мая, началом и концом июня", — заявил Никишин. По его словам, в Латвии индийский штамм вытесняет предыдущий подвид вируса, британский (известен также как альфа-штамм). Параллельно циркулируют и другие разновидности вируса.

"Дельта"-вариант коронавируса B.1.617.2 впервые был обнаружен в октябре 2020 года в индийском штате Махараштра. С тех пор мутировавший вирус широко распространился по всему миру. Предполагается, что он более заразен, чем предыдущие штаммы Covid-19. Более 90% заражений в Великобритании вызваны сейчас вариантом "дельта", свидетельствуют данные Службы общественного здравоохранения Великобритании (PHE). Согласно другому исследованию PHE, в случае с "дельтой" вероятность заразиться в собственном доме возрастает на 64% по сравнению с "альфа"-вариантом коронавируса.

Пока мало научных данных о том, действительно ли разновидность "дельта" провоцирует больше смертей, чем другие мутации коронавируса. Тем не менее, РHE отмечает, что по сравнению с вариантом "альфа" заражение "дельтой" чаще приводит к госпитализации пациентов.

Согласно имеющимся данным, препараты BioNTech/Pfizer и AstraZeneca защищают от тяжелого течения ковида в случае заражения "дельта"-вариантом. Но при этом защитный эффект вакцин ниже, чем в случае с "альфой" или первоначальным типом коронавируса.