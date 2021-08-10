Распространенность в Латвии дельта-штамма коронавируса достигла 95%
Foto: Imago/Scanpix/LETA

Распространенность в Латвии дельта-штамма коронавируса достигла 95%, сообщил во вторник на заседании правительства глава Национальной референтной лаборатории Сергей Никишин.

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В начале июля дельта-штамм был выявлен примерно в 18% проб, а в середине июля его распространенность достигла 79%. На прошлой неделе секвенирование 128 образцов тестов выявило штамм "дельта" в 95,3% образцов.

В свою очередь распространенность британского или альфа-штамма вируса в Латвии продолжает снижаться, сообщил Никишин.

По словам руководителя лаборатории, тестирование на "Covid-19" в Латвии проходит стабильно, несмотря на то, что с августа условия тестирования изменились. На прошлой неделе в будний день проводилось в среднем 8 000 тестов, а в выходные — 6 000. Кроме того, перед посещением мероприятий в день проводится около 1 000 антиген-тестов.

Как сообщалось ранее, за прошедшие сутки в Латвии выявлено 125 новых случаев Covid-19, два человека умерли.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос с 50,6 до 53,6 случая на 100 000 населения. В минувшие сутки было сделано 8839 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 1,4%.

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LETA

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