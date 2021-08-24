Распространенность в Латвии дельта-штамма коронавируса достигла 97,3%, cообщил на заседании правительства министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

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На прошлой неделе секвенирование 128 образцов тестов выявило штамм дельта в 97,3% проб.

В среднем на прошлой неделе в рабочий день проводился 9331 тест на Covid-19, в выходной день — 5683. Также на прошлой неделе было выполнено 5730 антиген-тестов перед посещением мероприятий.

Павлютс также сообщил, что в ходе мониторинга на двух фермах по выращиванию норок были выявлены два штамма Covid -19, но ситуация находится под контролем.

Как сообщалось, за минувшие сутки в Латвии выявлено 169 новых случаев Covid-19, сообщений о смерти больных коронавирусом не поступало.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос с 87,5 до 89,8 случая на 100 000 населения.