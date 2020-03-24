Расширен круг лиц, которых будут проверять на Covid-19

Сегодня Государственная оперативная медицинская комиссия решила расширить круг лиц, которые смогут сдать оплачиваемые государством анализы на Covid-19. В их число войдут полицейские, медики и фармацевты.

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В ближайшие дни постепенно начнут тестировать следующие группы населения:

Всех пациентов с пневмонией, оказавшихся в приемном покое больниц;

Госпитализированных пациентов с признаками тяжелой острой респираторной инфекции, если врачи не могут найти причину заболевания;

Пациентов, заболевших острой респираторной инфекцией после прибывания в стационаре;

Работников оперативных служб - полицейских, пожарных, пограничников, работников таможни и тому подобных сфер, если у них есть признаки острого заболевания дыхательных путей;

Фармацевтов и их помощников с острым заболеванием дыхательных путей;

Медиков с признаками острого заболевания дыхательных путей;

Клиентов учреждений социального ухода и приютов с признаками острого заболевания дыхательных путей;

Персонал социальных учреждений и приютов с признаками острого заболевания дыхательных путей.

Для всех этих групп запись на анализы будет в ином порядке, чем для остального населения Латвии. В некоторых случаях работодатель должен будет подать список сотрудников, которых следует проверить на Covid-19.

В то же время Минздрав перестанет тестировать лиц, вернувшихся из-за границы в последние 14 дней, у которых есть совсем легкие симптомы заболевания, если они не могут сами подъехать в пункт сбора анализов. А также не будут тестировать родственников больных Covid-19, которые живут с ними в одном доме. Исключение составят случаи, когда на анализ их отправит семейный врач.

Те, у кого появились симптомы коронавируса, но им больше не полагается тестирование, должны связаться с семейным врачом. Врач без анализов клинически определяет, что человек заболел Covid-19, после чего открывает больничный. Больной должен оставаться дома и соблюдать карантин, запрещено покидать дом. Любое употребление лекарств надо согласовывать с семейным врачом. В случае ухудшения самочувствия надо звонить семейному врачу, если ситуация становится критической, то 113. Вернуться к обычной жизни человек может только с разрешения семейного врача после контрольных анализов. Пациент считается здоровым, если два теста подряд с интервалом в сутки были негативными. Близкие пациента также должны соблюдать карантин.