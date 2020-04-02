Расширен круг лиц, которым полагается бесплатный анализ на Covid-19

Теперь оплачиваемый государством анализ на коронавирус смогут сдать инспекторы Госслужбы среды, военные, новостные журналисты, фоторепортеры, ТВ- и звукооператоры, у которых наблюдаются признаки ОРВИ. Об этом порталу Delfi сообщили в Министерстве здравоохранения.

В целях информирования общества о ситуации с пандемией коронавируса Covid-19 все статьи портала Delfi по этой теме доступны бесплатно.

Сдача анализа в этом случае организуется через работодателей. Что касается медиа, то Минздрав договаривается с Министерством культуры о том, чтобы от отрасли был делегирован один человек, который будет координировать обследование представителей СМИ.

Не исключено, что круг будет расширен еще, и семейные врачи смогут направлять на анализы пациентов из группы риска или в рабочие обязанности которых входит контакт с большим количеством человек.

С 24 марта анализ на Covid-19 делается всем госпитализированным пациентам с пневмонией и тяжелыми острыми респираторными инфекциями, а также всем работникам оперативных служб, аптекарям, соцработникам, клиентам социальных учреждений и приютов и их персоналу, если у них наблюдаются симптомы коронавируса.

Остальным анализ проводится бесплатно в том случае, если они контактировали с заразившимся Covid-19 человеком или были за границей, а после у них появились симптомы.