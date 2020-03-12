Расширен список стран, где распространяется COVID-19, в их числе Швеция и Великобритания

12 марта Государственная оперативная медицинская комиссия решила расширить список стран, в которые категорически не рекомендуют ехать, сообщили порталу DELFI в Министерстве здравоохранения. Список пополнили Нидерланды, Великобритания, Швеция, Норвегия, Бельгия, Дания, США, Греция и Исландия.

В целом особые меры предосторожности должны соблюдать люди, возвращающиеся из 20 стран. До этого в этом списке был Китай, Южная Корея, Сингапур, Италия, Иран, Япония, Германия, Испания, Австрия, Швейцария и Франция.

Все, кто возвращается из этих стран в течение 14 дней должны наблюдать за своим здоровьем и при появлении первых симптомов коронавируса, обязаны сообщить 113. Медики выедут на дом и возьмут анализы. Дети, вернувшиеся из этих стран, должны в любом случае 14 дней сидеть дома. Родители получат больничный.

Жители с вопросами могут звонить в Центр по профилактике и контролю заболеваний (ЦПКЗ) по номеру 67387661, телефон работает по рабочим дням с 8:30 до 17:00.

Министерство иностранных дел и вовсе призывает на время воздержаться от поездок за пределы Латвии, за исключением чрезвычайных ситуаций и случаев, когда человек должен вернуться домой. ЦПКЗ также призывает не выезжать за границу и избегать посещения общественных мест, если у человека есть симптомы острой инфекции дыхательных путей — кашель, боль в горле, температура, затрудненное дыхание.

Как уже сообщалось, в Латвии выявлены шесть новых случаев заражения COVID-19. Всего в стране коронавирусом заболели 16 человек. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила, что распространение нового коронавируса достигло масштабов пандемии.