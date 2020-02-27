Расширен список стран, возвращаясь из которых следует соблюдать осторожность

Минздрав расширил список регионов, после посещения которых жители Латвии должны соблюдать особые меры предосторожности. Помимо прочего, изменился алгоритм реагирования на сообщения о возможных случаях заболевания коронавирусом.

С сегодняшнего дня в список стран, где активно распространяется коронавирус COVID-19, включена Япония, Сингапур, а также два новых региона Италии - Эмилия-Романья и Пьемонт, сообщила госсекретарь Министерства здравоохранения Дайна Мурмане-Умбрашко.

Люди, возвращающиеся из этих регионов в Латвию, должны известить о своем прибытии Центр по профилактике и контролю заболеваний и в течение двух недель внимательно наблюдать за своим здоровьем. В случае проявления симптомов, подобных гриппу, они обязано позвонить 113 и сообщить о своем состоянии и факте поездки.

Помимо прочего, меняется алгоритм реакции на сообщения о возможных случаях заражения коронавирусом, сообщила Мурмане-Умбрашко. Если пациент проживает в Риге или его окрестностях, был в одном из регионов риска и у него легкие симптомы простудного заболевания, то его анализы Служба неотложной медицинской помощи будет брать на дому. Для этого служба создала отдельную маленькую бригаду, которая будет посещать пациентов с 8 утра до 10 вечера.

“Если медик во время вызова констатирует, что пациент находится в более тяжелом состоянии, чем он сказал по телефону, то будет отправлена бригада для госпитализации пациента. Эта система будет работать ради того, чтобы не надо было везти всех пациентов [в Центр инфектологии] только для сдачи анализов”, - указала госсекретарь.

Бригада будет ездить по вызовам с 8 утра до 10 вечера. Прибытие медиков в таком случае может занять несколько часов, а ожидание результатов анализов может достигнуть 24 часов.

В свою очередь, пациентов с острыми симптомами и людей из регионов по-прежнему будут везти в Центр инфектологии на обследование. Мурмане-Умбрашко отметила, что сейчас Минздрав ведет переговоры с лабораториями и больницами в регионах, чтобы обеспечить сбор анализов на дому и для жителей более отдаленных мест.

Если вдруг один из анализов на коронавирус COVID-19 окажется положительным, то к пациенту выедет бригада скорой помощи и отвезет его в Центр инфектологии или Детскую больницу, если это ребёнок. В случае отрицательного анализа человек сможет по телефону попросить у семейного врача открыть ему больничный.

На данный момент Центр по профилактике и контролю заболеваний (ЦПКЗ) связывается с пассажирами рейса Стамбул - Рига, на котором вчера прибыл зараженный коронавирусом гражданин Ирана. Всего в самолете было 124 пассажира, но пока неизвестно как много из них были жителями Латвии.

Пассажирам этого рейса ЦПКЗ рекомендует в ближайшие две недели оставаться дома и дважды в день измерять температуру тела. Если появятся температура, кашель и другие подобные гриппу симптомы, им необходимо незамедлительно звонить 113.

Помимо прочего, ЦПКЗ проверяет информацию о микроавтобусе, на котором ехал зараженный мужчина.

Как уже сообщалось, в Эстонии был зафиксирован первый случай коронавируса COVID-19. Заболевший мужчина прилетел в Ригу из Турции на самолете, после чего пересел на автобус в Таллин. Рижский пограничник, контактировавший с мужчиной, сейчас изолирован дома.