Расширен список тех, кто может сдать бесплатный анализ на Covid-19 по направлению семейного врача

С 8 апреля семейные врачи смогут выписывать направления на анализы на коронавирус всем пациентам с воспалением легких, а также пациентам с легкими симптомами, соответствующим определенным критериям.

В целях информирования общества о ситуации с пандемией коронавируса Covid-19 все статьи портала Delfi по этой теме доступны бесплатно.

При признаках ОРВИ бесплатный анализ на коронавирус с направлением семейного врача смогут сдать:

люди старше 65 лет;

люди с хроническими заболеваниями, например, сахарным диабетом, онкологией, болезнями сосудов сердца и т.д.;

пациенты с иммунодефицитом и получающие иммуносупрессивную терапию;

все, контактировавшие с пациентом с Covid-19, что было определено эпидемиологами;

те, кто живут с человеком, вернувшимся из-за границы;

те, чьи рабочие обязанности связаны с повышенным риском заразиться, например, воспитатели в детском саду.



Если в одном домохозяйстве с признаками острой инфекции дыхательных путей двое и больше человек, на анализы отправляется кто-то один. Если ни один из них не входит в упомянутую группу, отправляется тот, кто старше, а если все одного возраста — то мужчина.

Чтобы получить направление на анализ, нужно связаться с семейным врачом, а он отправит заявку на анализ через портал е-здоровья или по телефону. В течение 12 часов с человеком свяжутся и скажут, куда ему и во сколько приезжать. Если он не может приехать сам, анализы возьмут у него дома.

По-прежнему бесплатный анализ смогут сдать все, кто в течение 14 дней вернулся в Латвию из-за границы и у кого появились симптомы заболевания. Они могут записаться на анализ по телефону 8303 по рабочим дням с 8:00 до 20:00 и по субботам с 9:00 до 15:00.

Кроме того, по заявке от работодателя анализы проводятся всем медикам, в том числе в аптеках, соцработникам, полицейским, пожарным-спасателям, пограничникам, таможенникам, работникам Госслужбы среды, военным, новостным журналистам, операторам, фотографам и работникам приютов и других учреждений социального ухода.

Первый повторный тест, чтобы убедиться, что человек выздоровел, делается не раньше чем через 21 день после подтверждения диагноза. Если симптомы сохраняются дольше, чем 21 день, контрольный тест назначается не ранее чем через 7 дней после исчезновения симптомов. Если первый контрольный тест был положительным, новый делается не ранее чем через 5-7 дней и при необходимости повторяется до двух негативных результатов. Если первый контрольный тест отрицательный, второй образец берётся не раньше, чем через 24 часа после первого.

После двух отрицательных тестов семейный врач может принять решение, что пациент может возвращаться в привычному образу жизни, и закрыть больничный.