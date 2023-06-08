Расширение коалиции, "проблема Лембергса" и общий язык с Кариньшем: "Прогрессивные" довольны встречей с премьером

В четверг, 8 июня, партия "Прогрессивные" провела встречу с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем и другими политиками "Нового Единства". Сопредседатель "Прогрессивных", депутат Сейма Андрис Шуваев положительно оценил разговор о возможностях более тесного сотрудничества.

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Как отметил Шуваев, на встрече "Прогрессивные" донесли до премьра, что "хотели бы ясности в вопросе расширения коалиции в июне".

"В ходе встречи обсуждались несколько задач, которые необходимо решить в стране, чтобы выйти из стагнации, которая наметилась в работе действующего правительства в последние месяцы", — цитирует Шуваева агентство LETA.

"Прогрессивные" также ожидают решения, как в расширенной коалиции будут управляться риски, связанные с обвиняемым в тяжких преступлениях Айваром Лембергсом.

"Лембергс обвиняется в тяжких преступлениях и осужден в первой инстанции", — напомнил Шуваев, отметив, что проблема Лембергса, по мнению партии, все еще несет в себе большие потенциальные риски.

"Вот почему "Прогрессивные" подняли этот вопрос в сегодняшней беседе с Кариньшем и ожидают, что проблема будет рассматриваться и на запланированных на пятницу переговорах между "Новым Единством" и Союзом зеленых и крестьян", — сказал представитель партии.

Тем временем Кришьянис Кариньш по итогам встречи заявил, что видит возможности для более тесного сотрудничества с "Прогрессивными" в решении нескольких задач.

По словам премьера, у обеих партий "одинаковое видение необходимых реформ".

Кариньш ранее указывал, что должны быть проведены реформы в организации школьных сетей, в вопросе рабочей силы, в продвижении компаний с государственным капиталом на фондовую биржу и в социальных вопросах, то есть по ратификации Стамбульской конвенции "как символическому, но глубоко значимому жесту Сейма" и выполнению решения Конституционного суда, связанного с регулированием партнерства.

"В будущем обе партии могли бы более подробно обсудить вопрос финансирования здравоохранения или введения медицинского страхования. Также было услышано мнение "Прогрессивных" по вопросам разработки бюджета", — сказал Кариньш.

На вопрос, будет ли ясность в расширении коалиции в июне или первой половине июля, Кариньш ответил, что и он, и общественность заинтересованы в более быстром процессе. От переговоров будет зависеть скорость решения этого вопроса, добавил глава правительства.

Ранее Кариньш заявил, что его цель — не выйти из нынешней коалиции, а вовлечь в нее дополнительные силы, сохранив обоих теперешних партнеров - Национальное объединение и "Объединенный список".