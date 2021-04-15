Рассматривается возможность открыть живую очередь на вакцинацию для всех желающих
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Рассматривается возможность в ближайшие недели открыть живую очередь на вакцинацию для всех желающих, заявила в передаче "TV3" "900 секунд" руководитель бюро вакцинации Эва Юхневича.

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Она сказала, что в настоящее время собираются данные об остатках вакцины в пунктах вакцинации, чтобы решить, открывать ли в предстоящие выходные центры массовой вакцинации в Риге и регионах.

На вопрос, можно ли в ближайшем будущем открыть живую очередь людям, не входящим ни в одну из приоритетных групп, Юхневича ответила, что "мы очень близки к этому моменту".

"Мы понимаем, что приоритетные группы актуальны, пока существует нехватка вакцин. Когда у нас будет достаточно вакцин, важность приоритетных групп уменьшится. (..) Мы рассматриваем возможность введения живых очередей без приоритетных групп и без предварительного уведомления, как это происходит в мире, когда люди просто приходят в центр вакцинации", - сказала руководитель бюро.

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LETA

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LETA

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