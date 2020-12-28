Рассматривается возможность временно ограничить амбулаторные медицинские услуги

В Министерстве здравоохранения оценивается возможность временно ограничить объем предоставляемых в медучреждениях амбулаторных услуг, заявила министр здравоохранения Илзе Винькеле в интервью "Утренней панораме" Латвийского телевидения.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Это может быть сделано с учетом увеличения госпитализированных пациентов с Covid-19 и ограниченных возможностей системы здравоохранения.

В понедельник этот вопрос будет обсуждаться в Министерстве здравоохранения. Если будет признано, что такие ограничения необходимы, то решение будет вынесено на рассмотрение правительства, которое может утвердить его уже во вторник, 29 декабря.

По словам Винькеле, предоставление амбулаторных услуг может быть ограничено на определенный срок с начала 2021 года.

Она добавила, что на две недели может быть продлен срок, когда в больницах ограничено предоставление плановой медицинской помощи. Введенные в декабре меры предусматривают, что предоставление плановой медпомощи в больницах прекращено с 23 декабря до 4 января.

Винькеле признает, что нельзя приостанавливать предоставление планового лечения больше, чем на месяц, поскольку людям с другими болезнями также необходимо лечение и уход.