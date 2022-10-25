"Рассматриваю новые возможности, желательно, в Европе". Линкайтис тоже в поисках работы

Министр сообщения Талис Линкайтс ("Консервативные") ищет работу, где мог бы использовать знания и накопленный опыт в разработке и реализации общественной политики. Желательно в Европе. Об этом он написал в социальной сети LinkedIn.

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Линкайтс опубликовал пост, о том, что через четыре года в активной политике, в том числе на должности министра, он возвращается в "обычную" жизнь. Он надеется, что в течение последнего года ему удалось добиться определенного прогресса в модернизации инфраструктуры общественного транспорта, сделав его более человечным и долгосрочным.

Также он напоминает, что в течение этих четырех лет участвовал в принятии решений в рамках стратегии долгосрочного развития дорог, реформы государственных автодорог, создания железной дороги как основы общественного транспорта, инвестиций в транспортную сферу в крупных городах и единой системе билетов.

Также Линкайтс указывает, что готов рассмотреть предложения о работе в качестве старшего советника, желательно в Европе.

Как уже сообщалось, о поиске работы в своем профиле LinkedIn заявил также министр здравоохранения Даниэль Павлютс ("Развитие/За!"). Политик написал, что после пяти лет в активной политике он готов вернуться в профессиональную жизнь и собирается рассматривать предложения о такой работе, которая будет помогать предприятиям в Латвии и в Балтии меняться и повышать свою стоимость. То есть в первую очередь он ищет работу консультанта.