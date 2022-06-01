Рассматриваются планы об отказе от размещения украинских беженцев в гостиницах

Правительство планирует отказаться от размещения украинских беженцев в гостиницах, перенаправив ресурсы на другие формы поддержки, заявил сегодня на заседании парламентской комиссии по вопросам гражданства, миграции и сплочения общества парламентский секретарь Министерства внутренних дел Мартиньш Штейнс.

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По его словам, собрана информация о муниципальных зданиях, которые путем проведения небольшого ремонта можно в короткие сроки адаптировать для проживания населения Украины.

На ремонт муниципальных зданий потребуется 200 тыс. евро, в результате чего в них можно будет разместить 8 тыс. беженцев, сообщила заместитель начальника отдела оценки территориального развития Министерства охраны окружающей среды и регионального развития Дзинтра Музиканте.

Парламентский секретарь Министерства финансов Атис Закатистов призвал органы местного самоуправления более активно участвовать в финансировании, отметив, что они получили дополнительный доход от подоходного налога с населения, поэтому ремонт зданий, предназначенных для беженцев, также может быть выполнен за счет муниципалитетов.

Размещение дорого обходится государству, отметила заместитель председателя Рижской думы Линда Озола, поэтому приоритет должен быть направлен на вовлечение домохозяйств и возможности аренды. Однако отклик среди арендодателей невысок, поэтому Озола призывает владельцев недвижимости сдавать жилье украинским беженцам без опасений. Следует также выявить причины, по которым латвийцы воздерживаются от сдачи жилья в аренду беженцам, отметила она.

Заместитель государственного секретаря Министерства благосостояния Элина Целминя отметила, что проживающие в Латвии граждане Украины могут претендовать на жилищное пособие от самоуправления, если заключен договор аренды или если самоуправление разрешило им продолжать проживать в зданиях, в том числе гостиницах, применяя плату за размещение. Если гражданин Украины не в состоянии вносить эту плату, он вправе претендовать на жилищное пособие.

На данный момент латвийский персональный код присвоен 31 394 жителям Украины, сообщил Штейнс, и посредством комиссий гражданской обороны размещено 11 630 беженцев. Большинство жителей Украины размещены в принадлежащих самоуправлениям жилых объектах и гостиницах.