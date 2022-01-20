Рассмотрят возможность введения уголовной ответственности для пьяных водителей

Сейм сегодня передал на рассмотрение комиссиям поправки к Уголовному закону, которые предусматривают уголовную ответственность за управление транспортным средством, если концентрация алкоголя в крови водителя превышает 1,5 промилле.

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Поправки внесли депутаты оппозиции.

Как агентству LETA ранее заявил депутат Каспар Гиргенс, поправки разработаны после недавней трагедии в Риге, когда пьяный водитель на пешеходном переходе сбил семью. Авторы поправок предлагают за езду в нетрезвом виде наказывать лишением свободы, в том числе кратковременным, с испытательным сроком или общественными работами, а также денежным штрафом и лишением прав на срок до пяти лет.

"Любой водитель, который садится за руль транспортного средства под воздействием алкоголя, - угроза обществу. Такое поведение представляет опасность и для самих водителей, и для других участников движения", - сказал Гиргенс.

В 2020 году было зарегистрировано 733 дорожно-транспортных происшествия, когда водители были пьяными, тогда как в 2019 году было 663 таких аварии. В 2020 году на дорогах задержано 3527 водителей в состоянии опьянения.

Для того чтобы государство достигло целей в области безопасности дорожного движения, необходимо, чтобы водителям транспортных средств "даже не приходило в голову" садиться за руль после употребления алкогольных напитков, подчеркнул Гиргенс.

Как сообщалось, 9 января в столичном микрорайоне Плявниеки водитель, который находился в состоянии опьянения 3 промилле, сбил на пешеходном переходе трех человек - двух женщин и восьмилетнюю девочку, которая позже скончалась в больнице.