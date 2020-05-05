По данным Латвийского союза самоуправлений, с каждой неделей растет число детей, посещающих детские сады, передает LETA.

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Если с 30 марта по 3 апреля детские сады посещали 6,63% воспитанников, то с 20 апреля по 24 апреля доля детей в садиках выросла до 11,51%.

Сейчас посещаемость садиков в Риге составляет 15,33%, в Даугавпилсе - 12,90%, в Резекне - 18,51%, в Елгаве - 11,23%, в Резекне - 18,51% и в Вентспилсе - 15,39%. В остальных больших городах посещаемость ниже 10%.

Самая высокая посещаемость детских садов в Нице - там было решено открыть все пять групп, установив максимальное число детей. Меньше всего детей посещают дошкольные образовательные учреждения в Риебеньском крае - 0,81%.

Как уже сообщалось, на прошлой неделе правительство решило начать тестировать работников детских садов до появления симптомов нового коронавируса, чтобы обеспечить безопасное функционирование этих образовательных учреждений. На этой неделе Кабинет министров рассмотрит возможность восстановить полноценную работу детских садов.