Растет число первоклассников в школах за Ригой

В школах начался прием заявок на регистрацию первоклассников. В учебных заведениях отмечают большой спрос на места в окрестностях Риги - в некоторых школах уже укомплектованы пять и даже шесть первых классов с большим числом учащихся, пишет lsm.lv.

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Окрестности Риги активно застраиваются, и в ближайшее время в этих самоуправлениях может зарегистрироваться большое количество семей с детьми, которые, скорее всего, пойдут учиться в местные школы. Директор Икшкильской средней школы Гинта Лиепиня рассказала, что по ее наблюдениям, во многих новых семьях по три-четыре ребенка.

В свою очередь, руководитель Управления образования Огрского края Игорь Григорьев указал, что "самым большим вызовом в ближайшее время в среднесрочной перспективе станут окрестности Икшкиле, так как растет число жителей".

В целом в Огрском крае учебу в первом классе могут начать примерно 750 детей. Это на 6% больше, чем в прошлом году. Две трети из них будут учиться в Огре и Икшкиле и только одна треть - на остальной территории края, в том числе в Лиелварде и Кегумсе.

В Икшкильской средней школе учатся 1200 детей и в этом году получено уже более 140 заявок от родителей на регистрацию в первый класс. Причем с каждым годом число заявок растет - учится идут не только местные жители, но и их соседних краев, например, из Саласпилса.

Школы обещают искать решения - без обязательного образования никто не останется. Чтобы не ухудшалось качество образования в переполненных классах, Икшкильская средняя школа привлекает также помощников педагогов.

В этом году в рамках оптимизации сети школ будут закрыты школы в Кегумсе и Сунтажи, в то же время Огрская гимназия следующий учебный год начнет в новом здании.

"В краткосрочной перспективе в этом и следующем учебном году мы обязательно найдем место для первоклассников в наших школах, - обещает Игорь Григорьев - Но в долгосрочной перспективе нужно решать вопрос со строительством новых школ".

В социальных сетях родители указывают, что проблема актуальна и в других краях: Олайне, Марупе, Стопини и других, где в одном первом классе учится по 30 детей.

Министерство образования и науки проинформировано о нехватке помещений в общеобразовательных учебных заведениях, в том числе в Адажи и Марупе. На деньги еврофондов вопрос решается — планируется построить новую Адажскую среднюю школу и пристройку к Марупской Государственной гимназии.

В 2023 году также продолжится программа Госкассы, которая призвана помочь самоуправлениям с улучшением учебной среды, в том числе со строительством новых учебных зданий или пристроек для них.

Количество новых семей за чертой Риги продолжит расти - последние тенденции указывают на то, что все больше жителей рассматривают возможность перебраться из столицы в самоуправления недалеко от Риги.