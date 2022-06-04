Растет число желающих пройти процесс натурализации

В течение последних месяцев наблюдается повышенный интерес жителей Латвии к процессу натурализации, сообщили в Управлении по делам гражданства и миграции (PMLP).

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Интерес к процессу натурализации стал расти с началом войны в Украине. Согласно статистике PMLP, в январе было получено 52 заявления, в феврале - 54, в марте - 105, в апреле - 98, а в мае - 83.

Обобщенных данных о национальности претендентов пока нет, однако известно, что заявления подают как неграждане Латвии, так и граждане других стран, имеющих ВНЖ.

Также люди звонят и спрашивают, каким образом проходит процесс натурализации, какие документы нужны и какие требования выдвигаются к претенденту.

С 1995 года по сей день в порядке натурализации гражданство Латвии получили 148 000 лиц.