Растет число жителей Латвии, недовольных работой правительства

Оценка населением работы правительства Кришьяниса Кариньша продолжает ухудшаться, свидетельствуют данные опроса SKDS.

В декабре большинство опрошенных заявили, что в целом недовольны работой правительства, и количество недовольных в течение месяца выросло на три процентных пункта.

Индекс оценки работы правительства, отражающий разницу положительных и отрицательных оценок, в декабре составил минус 36 пунктов.

В первые месяцы работы правительства Кариньша индекс его оценки достигал минус 25 пунктов, что было самой высокой оценкой за 12 лет. Начиная с августа рейтинг начал падать.

Исторически хуже всего жители оценивали правительство Ивара Годманиса в 2009 году - на минус 77 пунктов.