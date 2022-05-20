Растет интерес граждан России к получению видов на жительство в Латвии

С начала военного вторжения России в Украину в посольстве Латвии в Москве наблюдается большой интерес граждан РФ к отъезду из своей страны, сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел (МИД) Янис Бекерис.

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Представитель МИД пояснил, что, несмотря на внесеные в Закон об иммиграции поправки, которые приостанавливают выдачу некоторых категорий впервые выданных разрешений на временное проживание гражданам России до 30 июня 2023 года, количество заявлений на получение видов на жительство, принятых в посольстве и направленных в Управление по делам гражданства и миграции (УДГМ) возрастает. Заявления подают граждане России — репатрианты, те, кто хотят воссоединиться с семьями граждан России и обладателями синей карты ЕС.

Также, по словам пресс-секретаря МИД, возрост интерес к получению гражданства Латвии.

В то же время в связи с прекращением выдачи виз гражданам РФ, исключая случаи, связанные с соображениями гуманности, в посольстве существенно уменьшилось количество заявлений на визы.

Объем консульских услуг увеличился и в связи с закрытием представительств Латвии в Санкт-Петербурге и Пскове. Большой спрос на услуги сейчас наблюдается со стороны тех, кто прежде обращался в генконсульство в Санкт-Петербурге.

Бекерис указал, что повышенный интерес граждан Латвии к возвращению в свою страну наблюдался в течение нескольких недель после военного вторжения России в Украину. Сейчас в поле зрения посольства только отдельные семьи, перебирающиеся в Латвию.

Представитель МИД отметил, что присутствует и большой спрос граждан Латвии на оформление документов, удостоверяющий личность, при посредничестве посольства, однако эта тенденция наблюдалась и прежде. Это связано с тем, что в этом году у многих граждан заканчивается или в ближайшее время завершится срок действия паспортов.

В первые недели после начала войны был большой интерес к получению проездных документов, позволяющих вернуться в Латвии. Сейчас, при получении консульских услуг в посольстве, латвийские поданные сообщают о своем желании приехать в Латвию летом, а не о том, что хотят вернуться в страну. Также наблюдается интерес к оформлению eID-карты иностранца, что позволяет получать удаленно э-услуги, поскольку получить визу для путешествия и соответвенно получить соответствующие услуги в Латвии сейчас невозможно.

Бекерис отмечает, что большая часть работы посольства — это ответы на телефонные звонки и электронные письма. Например, только в марте было дано 2000 ответов по электронной почте, в апреле — 1275. Жители России отдают предпочтение в коммуникации телефонным звонкам и электронной почте, а не сами изучают информацию на домашней странице посольства или в других источниках.