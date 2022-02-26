Растет интерес жителей Латвии к вступлению в Земессардзе

С начала недели, когда Россия начала военные действия на территории Украины, в несколько раз увеличился интерес граждан Латвии ко вступлению в ряды Земесардзе.

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Глава ополчения, бригадный генерал Эгилс Лещинскис отметил, что интерес возрос примерно в пять — шесть раз.

"Мы получаем много звонков, электронных писем, нам оставляют контактную информацию, интересуются о подразделениях", — сообщил командир.

По словам Лещинскиса, интересуются как женщины, так и мужчины. В течение последних лет количество женщин в Земессардзе увеличилось на 21%.

Лещинскис подчеркнул, что в ополчении для каждого найдется подходяще занятие, и в этой сфере ценятся гражданские профессии и хобби.

"Нам, например, нужны водители. Будем учитывать интересы и возможности каждого человека. Если у человека хорошее зрение и терпение, мы можем сделать его снайпером", — сообщил генерал.

Он также подчеркнул, что требования к физической подготовке не столь важны, если, например кандидат в Земессардзе обладает знаниями в области информационных технологий.

В Земессардзе можно вступать до 55 лет, однако Лещинскис уверен, что эту планку можно повышать до 60 лет, поскольку сейчас многие люди в этом возрасте физически выносливы и ведут здоровый образ жизни.

На сегодняшний день в Земессардзе насчитывается 8100 человек.