Растет количество случаев Covid-19 в Тукумском крае

С понедельника растет количество новых случаев Covid-19 в Тукумском крае, хотя больше всего случаев заражения коронавирусом по-прежнему выявляется в Риге, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

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Если в начале недели в Тукумском крае было 20 активных случаев Covid-19, то в четверг, с обнаружением восьми новых случаев заражения, количество выявленных за две недели случаев увеличилось до 31.

Между тем, 18 из 50 случаев Covid-19, выявленных в стране за минувшие сутки, были зарегистрированы в Риге, а двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости коронавирусом в столице в настоящее время составляет 313 человек. Между тем, ряд новых случаев заражения был обнаружен и в других самоуправлениях.

Наибольшее количество случаев коронавируса за последние две недели зарегистрировано в Риге - 313, Тукумском крае - 31, Сигулдском крае - 30, Аугшдаугавском крае - 28, Вентспилсском крае - 23, а в Валмиерском крае - 22. В то же время в Салдусском, в Валкинском и Вараклянском крае не зарегистрировано ни одного случая заражения Covid-19.

Расчеты агентства ЛЕТА показывают, что двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения в Латвии в настоящее время составляет 36,3 случая.

В настоящее время этот показатель выше в 11 самоуправлениях, в том числе в пяти он превышен на 50%. Самый высокий уровень заболеваемости на 100 000 населения в Аугшдаугавском, Сигулдском, Тукумском, Вентспилсском, Саласпилсском, Рижском, Краславском и Валмиерском крае.

Как сообщалось ранее, за минувшие сутки в Латвии выявлено 50 новых случаев заражения Covid-19, зарегистрирован один случай смерти больного коронавирусом, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

После длительного снижения двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 населения в Латвии немного вырос - с 35,4 до 36,3 случая.

В ЦПКЗ агентству ЛЕТА сообщили, что нынешний прирост кумулятивного показателя связан с длинными праздничными выходными, когда объемы тестирования были значительно меньше, поэтому снизилось и количество выявленных случаев. Сейчас, когда возобновилась работа и вновь проводятся скрининги, в результате более обширного тестирования наблюдается увеличение числа случаев.

В среду было сделано 6700 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 0,7%.

С начала пандемии Covid-19 выявлен в Латвии 137 797 человек. По расчетам агентства ЛЕТА, за последние две недели в стране подтверждено 687 случаев заражения Covid-19.

За время пандемии в Латвии умерли 2535 человек с Covid-19.