Растет неуверенность жителей в отношении поездок за границу и посещения публичных мест

Согласно социологическому опросу, за последние полгода из-за Covid-19 увеличилась неуверенность жителей Латвии в отношении поездок за границу и посещения публичных мест.

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Если в сентябре прошлого года в отношении поездок за границу уверенно чувствовали себя 40% (17% – совершенно уверенно, 23% – скорее уверенно), то сейчас этот показатель составляет 35%.

Выросла также неуверенность жителей в отношении посещения публичных мест – сейчас в отношении посещения публичных мест уверенно чувствуют себя 54% (16% – совершенно уверенно, 38% – скорее уверенно) респондентов, тогда как в сентябре 2021 года этот показатель составлял 61% (23% – совершенно уверенно, 38% – скорее уверенно). Об этом свидетельствуют новые данные Термометра стресса BENU Aptieka.

В отношении посещения публичных мест сейчас чувствуют себя неуверенно 42% (7% – совершенно неуверенно, 35% – скорее неуверенно), а еще 4% не могли выразить конкретное мнение, тогда как в сентябре чувствовали себя неуверенно 32% (6% – совершенно неуверенно, 26% – скорее неуверенно).

В отношении поездок за границу сейчас чувствуют себя неуверенно 50% респондентов (18% – совершенно неуверенно, 32% – скорее неуверенно), а еще у 15% не было конкретного ответа.

В сентябре неуверенно в отношении поездок за границу чувствовали себя 42% опрошенных жителей Латвии (17% – совершенно неуверенно, 25% – скорее неуверенно), а еще у 18% не было конкретного ответа.

При анализе данных в зависимости от пола респондентов видно, что значительно большую неуверенность в отношении путешествий за границу испытывают женщины. Среди мужчин чувствует себя уверенно в отношении поездок за границу 41% (15% – совершенно уверенно, 26% – скорее уверенно), а среди женщин этот показатель составляет 31% (8% – совершенно уверенно, 23% – скорее уверенно). Неуверенно в отношении поездок за границу чувствуют себя 53% женщин (21% – совершенно неуверенно, 32% – скорее неуверенно) и 47% мужчин (14% – совершенно неуверенно, 33% – скорее неуверенно).

В отношении посещения публичных мест большую неуверенность также испытывают женщины. Среди мужчин чувствуют себя уверенно в отношении посещения публичных мест 57% опрошенных (20% – совершенно уверенно, 37% – скорее уверенно), тогда как среди женщин – 50% (12% – совершенно уверенно, 38% – скорее уверенно), а неуверенно в отношении посещения публичных мест чувствуют себя 40% мужчин (6% – совершенно неуверенно, 34% – скорее неуверенно) и 45% женщин (9% – совершенно неуверенно, 36% – скорее неуверенно).

Анализ данных в зависимости от языка, на котором респонденты говорят в семье, показывает, что среди латышей чувствуют себя уверенно в отношении поездок за границу 54% (15% – совершенно уверенно, 39% – скорее уверенно), а среди русскоязычных – 51% (19% – совершенно уверенно, 32% – скорее уверенно). Неуверенно в отношении поездок за границу чувствуют себя 43% латышей (7% – совершенно неуверенно, 36% – скорее неуверенно) и 42% русскоязычных (11% – совершенно неуверенно, 31% – скорее неуверенно), а у 3% латышей и 8% русскоязычных не было конкретного ответа.

В отношении посещения публичных мест увереннее чувствуют себя латыши – 54% респондентов (15% – совершенно уверенно, 39% – скорее уверенно), тогда как среди русскоязычных этот показатель составляет 51% (19% – совершенно уверенно, 32% – скорее уверенно). Неуверенно в отношении посещения публичных мест чувствуют себя 43% латышей (7% – совершенно неуверенно, 36% – скорее неуверенно) и 42% русскоязычных (11% – совершенно неуверенно, 31% – скорее неуверенно).

По сравнению с сентябрем, неуверенность в отношении посещения публичных мест выросла среди латышей, а уменьшилась среди русскоязычных – в сентябре в отношении посещения публичных мест чувствовали себя уверенно 64% латышей (24% – совершенно уверенно, 40% – скорее уверенно) и 36% русскоязычных (17% – совершенно уверенно, 19% – скорее уверенно). Неуверенно в отношении посещения публичных мест чувствовали себя 30% латышей (5% – совершенно неуверенно, 25% – скорее неуверенно) и 49% русскоязычных (15% – совершенно неуверенно, 34% – скорее неуверенно).

Опрос проводился в сотрудничестве с компанией интернет-исследований GEMIUS. было опрошено 1854 респондента.