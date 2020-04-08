Растет спрос на онлайн-консультации врачей, в лидерах семейные врачи, дерматологи и гинекологи

После ограничения доступа к медицинским услугам вырос спрос на онлайн-консультации, сообщила порталу DELFI представитель платформы телемедицины DoctorOnline Диана Аболтиня. В свою очередь, Национальная служба здравоохранения предупреждает, что не во всех случаях удаленной консультации врача-специалиста будет достаточно.

Аболтиня сообщила, что платформой пользуются более 200 врачей-специалистов и более тысячи пациентов. В основном это врачи-специалисты прямого доступа, чьи консультации доступны за полную стоимость и покрываются медицинской страховкой. Наиболее популярны консультации семейных врачей - 13%, дерматологов - 10%, гинекологов - 8%, эндокринологов - 7%, специалистов УЗИ - 7% и педиатров - 6%.

В Национальной службе здравоохранения её представитель Синтия Гулбе указала, что удаленные консультации не ограничивают полномочия врача, но их может оказаться недостаточно в некоторых случаях. Это хороший выход, если у пациента есть хроническое заболевание и нужна коррекция лечения, либо закончились медикаменты. Или если врач хорошо знает своего пациента. В то же время, если у человека резко ухудшилось состояние здоровья и появились новые жалобы, то следует записаться на очный осмотр, сказала Гулбе.

“На осмотр надо отправляться только по записи”, - предупредила представитель Национальной службы здравоохранения, даже если речь идет об остром ухудшении состояния здоровья. До конца чрезвычайной ситуации возможности прийти к специалисту в “острый час” не будет. Поэтому с любыми жалобами сначала следует позвонить врачу или в медицинское учреждение и договориться о времени визита.