Растет уровень воды в Лиелупе, возможно подтопление низин под Елгавой

Синоптики предупреждают о возможном подтоплении низин возле Елгавы в связи с повышением уровня воды в Лиелупе.
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Сейчас в Лиелупе ледоход, уровень воды поднялся до 1,48 метра выше отметки "0" на наблюдательной станции или на 1,51 метра по латвийской системе высот (LAS).
Уровень воды продолжает постепенно повышаться.
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