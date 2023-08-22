Растущие энерготарифы: господдержка малообеспеченных потребителей увеличена на пять евро

Кабинет министров утвердил решение об увеличении государственной поддержки малобеспеченных потребителей электроэнергии на пять евро в месяц. Тем самым правительство одобрило поправки, ранее внесенные Министерством климата и энергетики (KEM).

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Как отметили в министерстве, дополнительная поддержка в размере пяти евро в месяц будет применяться параллельно с ранее уже принятыми в апреле 2023 года мерами поддержки в размере десяти евро в месяц.

"В связи с прогнозируемым ростом стоимости системных услуг, это должно уменьшить негативное влияние роста счетов за электроэнергию на уязвимые группы населения", — отмечается в сообщении министерства.

Уже сообщалось, что 1 июля вступили в силу новые тарифы Sadales tīkls и Augstsprieguma tīkls на услуги системы электроснабжения. Влияние новых тарифов Sadales tīkls на домохозяйства различно в зависимости от параметров подключения и потребления, в том числе от того, является ли подключение однофазным или трехфазным, составляет ли нагрузка 16А, 20А, 25А, 32А, 40А и более, а также от потребляемых киловатт-часов (кВтч).

Для владельцев квартир с однофазным подключением 1F и потреблением 100 кВтч в месяц счет увеличится в среднем на пять-семь евро без НДС, а для владельцев частных домов с трехфазным подключением счет может увеличиться на 18 евро и более.

Чтобы точно узнать предстоящие изменения в счетах за электроэнергию, комиссия призывает жителей использовать калькулятор тарифов Sadales tīkls.

Новые тарифы уже успели вызвать критику не только со стороны жителей, но и среди политиков, включая президента Латвии Эдгара Ринкевича.