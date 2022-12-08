В четверг, 8 декабря, Комитет по образованию, культуре и спорту Рижской думы после повторного голосования принял решение об освобождении от должности своего председателя Иветы Ратиники (Latvijas attīstībai).

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За увольнение Ратиники проголосовали восемь депутатов, один воздержался, против не проголосовал ни один депутат.

Увольнение Ратиники было инициировано мэром Риги Мартиньшем Стакисом, который указал на проблемы в принятии решений комитетом.

Latvijas attīstībai является партнером по коалиции на основании договора о сотрудничестве с "Прогрессивными"/Par!" Лидер фракции Latvijas attīstībai Виестур Зепс ранее заявил агентству LETA, что в такой ситуации дальнейшее сотрудничество в коалиции невозможно.

В то же время, если Latvijas attīstībai покинет правящую коалицию, то у нее сохранится большинство в 35 из 60 депутатов (сейчас 38).

Итоги выборов в 14-й Сейм — провал Attīstībai/Par! и прохождение в парламент "Прогрессивных" — начинает сказываться на коалиции в Рижской думе.