Раз в месяц, а не раз в неделю. Ограничен ввоз товаров для личного потребления из России и Беларуси

20 июля вступили в силу поправки к Закону "Об акцизном налоге", которые призваны удержать латвийцев от поездок в России и Беларуси за более дешевыми товарами для личного или семейного потребления.

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Речь идет об акцизных товарах, ввозимых сухопутным транспортом, который не является коммерческим. Это товары для личного или семейного потребления, объем ввоза которых также отдельном оговаривается Законом "Об акцизном налоге". В этом случает такие товары для личного пользования не облагаются, соответственно, акцизным налогом.

Прежде в 4.3 части 21-й статьи "Об акцизном налоге" оговаривалось, что ввозить такие товары, не облагаемые акцизом, в Латвию можно не чаще одного раза в семь дней. Поправки изменили регулярность поездок: теперь ввозить товары можно не чаще одного раза в тридцать дней.

Согласно закону, акцизные товары — это алкогольные напитки, табачные изделия, нефтепродукты, безалкогольные напитки, кофе, природный газ, жидкость и устройства для электронных сигарет, заменители табака.

Следует отметить, что 11 июля вступил в силу новый пакет санкции ЕС против России, который запретил ввоз в страны ЕС ряда товаров — в том числе, крепкого алкоголя.