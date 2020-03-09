Центр контроля и профилактики заболеваний (ЦКПЗ) разработал список рекомендаций для членов семей пациентов с коронавирусом Covid-19.

Те, кто живет в одном доме или квартире с пациентом, считаются контактными персонами с высоким риском заражения. Вне зависимости от того, находится больной дома или в больнице, тем людям, которые с ним живут, предписан домашний карантин (самоизоляция).

Остальные люди, которые были в близком контакте (дистанция менее двух метров и контакт дольше 15 минут) с заболевшим, тоже должны оставаться на карантине. Эпидемиологи ЦКПЗ будут выяснять их личности и извещать их семейных врачей.

Covid-19 распространяется воздушно-капельным путем, то есть с помощью мелких капель, которые появляются, когда инфицированный говорит, чихает или кашляет. Эти капли могут попадать на разные предметы и поверхности, поэтому от них тоже можно заразиться. В зоне риска находятся все, кто находился с инфицированным рядом, когда он говорил, кашлял или чихал, а также все, кто к нему прикасался, обнимался, целовался или здоровался за руку и потом не помыл руки.

Если заболевший находится в больнице

После того, как заболевший был перемещен в больницу, ЦКПЗ рекомендует провести влажную уборку помещения с помощью бытовой химии. Стоит использовать средства дезинфекции, например, 0,5% раствор гипохлорита натрия. 5% гипохлорита натрия содержит большинство бытовых отбеливателей. Для приготовления такого средства можно использовать следующую формулу:

X% (концентрация вещества в отбеливателе)/ 0,5% (нужная концентрация) -1= объем воды, которую нужно добавить.

Если в отбеливателе концентрация гипохлорита натрия была 5%, то формула получается такая: (5 % / 0,5%) — 1 = 9.

Это значит, что к литру отбеливателя нужно добавить 10 литров воды, и получится 0,5% раствор, пригодный для дезинфекции. Этой жидкостью можно обработать все, к чему прикасался пациент. Для обработки небольших предметов можно использовать также 70% спирт.

Одежду и постельное белье пациента нужно постирать, выставив температуру +60 — +90oC (лучше +90oC). Посуду, которой он пользовался, нужно промыть кипятком или выставить режим высокой температуры в посудомоечной машине.

Само помещение необходимо проветрить, а уборку проводить стоит в маске, перчатках и одноразовом переднике.

Если заболевший находится дома

Если медики приняли решение оставить больного на домашнем лечении, лучше всего выделить ему отдельную комнату. Это должна быть не проходная вентилируемая комната (то есть такая, где открывается окно и дверь). Если невозможно сделать так, чтобы члены семьи жили в другой комнате, то нужно находиться от пациента на расстоянии хотя бы двух метров и не спать с ним в одной кровати.

В помещении должны находиться средства гигиены — дезинфекторы для рук, маски для лица, полотенца, одноразовые и влажные салфетки и мусорник, куда это можно выбрасывать. У пациента должна быть индивидуальная посуда и постельное белье, эту посуду нужно мыть горячей водой, температура которой выше 70 градусов.

Если есть возможность, лучше обустроить для пациента отдельный санузел и место, где он будет есть. Если такой возможности нет, общие помещения должны постоянно убираться и проветриваться.

Пациент должен быть в маске или как минимум кашлять и чихать в салфетку. Салфетку после этого нужно сразу выбросить, а руки — продезинфицировать. Ухаживающие за ними члены семьи тоже должны носить маску. Когда маска становится влажной, ее нужно выбросить и надеть новую. Повторно старую маску использовать нельзя. Снимать маску нужно так, чтобы не дотрагиваться до ее передней части.

Ухаживать за больным должен кто-то один — здоровый человек без хронических заболеваний. Очень важно предотвратить контакты больного с людьми старше 60 лет, потому что именно в этой возрастной группе самая высокая смертность от коронавируса.

Все члены семьи больного должны мыть руки — после любого контакта с пациентом или его предметами, до и после готовки еды, перед едой, после туалета и во всех ситуациях, когда руки грязные. Если они кажутся чистыми, их стоит продезинфицировать средством для дезинфекции рук. Грязными руками нельзя трогать лицо, напоминает ЦКПЗ.

О ходе лечения родственники пациента могут консультироваться с семейным врачом по телефону, а если состояние здоровья больного ухудшилось, нужно звонить 113.