Разбор: какая поддержка полагается при размещении у себя украинцев?
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В среду, 25 мая, вступили в силу изменения в правилах о выплатах, которые должны соблюдать самоуправления при организации размещения и питания беженцев из Украины. Цель поправок — обеспечить предоставление первичной поддержки как можно большему количеству украинцев при разумном и целесообразном использовании средств из государственного бюджета. Портал Delfi решил разобраться в том, что включают в себя эти изменения и какие виды поддержки доступны тем, кто решил разместить у себя граждан Украины.

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Проживание в квартире или доме


Многие латвийцы предоставили свое жилье украинцам — беженцы проживают там, не платя арендную плату. В этом случае, владелец жилья или уполномоченное лицо может подать заявку в местное самоуправление, на административной территории которого находится дом или квартира, где живут украинцы, и получить компенсацию расходов на размещение.

Важно: поддержку можно получать 90 дней.

За одного размещенного украинца выплачивается сумма в размере 100 евро, а за каждого последующего — 50 евро. Однако общая сумма в месяц не может превышать 300 евро на одно жилье. Кроме того, поддержку можно получить на каждое жилье, находящееся в собственности владельца. То есть, если у вас двве квартиры и вы обе сдаете украницам — за каждую предумотрена поддержка.

Важно: выплачиваемая компенсация не облагается налогами.

Если владелец квартиры или дома получает помощь от самоуправления, он не имеет права просить с беженцев-арендаторов дополнительную арендную плату!

Кто может обратиться за компесанцией: владелец квартиры или уполномоченное им лицо;

Куда обращаться за компенсацией: в самоуправление, на территории которого находится жилье, сдаваемое в аренду.

Договор об аренде с самоуправлением


Если беженцы не нашли жилье самостоятельно, то организовать для них место проживания обязано самоуправление. В первую очередь рассматривается возможность расселения в муниципальной собственности или же заключается договор с частным лицом. Также возможно временное размещение в туристическом жилье (отели, общежития, туристические базы).

В этом случае договор с физическим лицом (арендодателем) об аренде жилья для гражданина Украины заключает муниципалитет. Это делается после проведения ценового опроса или исследования рынка с целью выбора наиболее экономически обоснованного предложения. В этом случае самоуправление платит арендодателю 100% от согласованной арендной платы, в которую будут включены все платежи, связанные с пользованием жилым помещением, в том числе коммунальные платежи, но не более 400 евро в месяц за одно жилье.

Арендодатель, с которым муниципалитет заключает договор аренды на размещение гражданских лиц в Украине, также не должен платить налоги за выплаченное возмещение. Но обязан зарегистрировать хозяйственную деятельность в Службе государственных доходов (VID) и платить подоходный налог в размере 23%, или не регистрировать хозяйственную деятельность, но предоставить договор аренды квартиры и уплатить 10% с брутто-доходов, полученных от ее сдачи.

Для удобства муниципалитетов и арендодателей Министерство экономики подготовило типовой трехсторонний договор аренды, с которым можно ознакомиться здесь. Учитывая, что договор будет заключаться между самоуправлением, арендодателем и гражданином Украины, в скором времени он будет доступен и на украинском языке.

С кем заключается договор: с частными лицами, самоуправлениями, местами размещения для туристов

Владелец жилья не может требовать арендную плату с арендаторов, если он получает указанную компенсацию от самоуправления!

Проживание в туристических местах


Если муниципалитет использует другие виды размещения беженцев, например, муниципальное или туристическое жилье, то государство покрывает 100% фактических расходов на проживание, но не более 15 евро в сутки на одного человека.

В случае отсутствия на территории самоуправления жилья, которое соответствует указанным затратам, муниципалитет может временно разместить украинцев в местах, где расходы превышают порог в 15 евро на срок до семи дней.

В то же время предусмотрено, что расходы на размещение беженцев в местах, которые не находятся в собственности или управлении муниципалитета, до 30 июня будет покрывать государство.

Обеспечение питания


Как и прежде, государство также покроет расходы самоуправлений на обеспечение продовольствием беженцев из Украины, однако с 25 мая эти затраты не должны превышать 10 евро на человека в сутки.

Чтобы получить компенсацию физическое лицо – собственник жилого помещения или уполномоченное им лицо должны подать заявление в самоуправление, на административной территории которого находится квартира или дом. Заявление должно быть подано не позднее 14 дней после того, как в нем разместились жители Украины. В заявке необходимо указать:

Имя, фамилию заявителя, личный код, расчетный счет или счет системы почтовых платежей, контактные данные;
Адрес жилья, в котором проживают беженцы;
площадь, сдаваемого жилья, предполагаемый срок проживания;
Подтверждение права собственности на жилье;
Имя, фамилия, личный код каждого проживающего гражданина Украины;

Компенсация будет выплачена на срок до 90 дней с даты, указанной в заявлении, но не ранее, чем 1 мая 2022 года.

Муниципалитет рассматривает заявление о компенсации в течение месяца и до 10 числа следующего месяца перечислит заявителю предоставленную компенсацию за проживание за текущий месяц.

Закон о поддержки гражданских жителей Украины можно найти здесь.

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