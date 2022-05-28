Разбор: какая поддержка полагается при размещении у себя украинцев?

Договор об аренде с самоуправлением



Если беженцы не нашли жилье самостоятельно, то организовать для них место проживания обязано самоуправление. В первую очередь рассматривается возможность расселения в муниципальной собственности или же заключается договор с частным лицом. Также возможно временное размещение в туристическом жилье (отели, общежития, туристические базы).

В этом случае договор с физическим лицом (арендодателем) об аренде жилья для гражданина Украины заключает муниципалитет. Это делается после проведения ценового опроса или исследования рынка с целью выбора наиболее экономически обоснованного предложения. В этом случае самоуправление платит арендодателю 100% от согласованной арендной платы, в которую будут включены все платежи, связанные с пользованием жилым помещением, в том числе коммунальные платежи, но не более 400 евро в месяц за одно жилье.

Арендодатель, с которым муниципалитет заключает договор аренды на размещение гражданских лиц в Украине, также не должен платить налоги за выплаченное возмещение. Но обязан зарегистрировать хозяйственную деятельность в Службе государственных доходов (VID) и платить подоходный налог в размере 23%, или не регистрировать хозяйственную деятельность, но предоставить договор аренды квартиры и уплатить 10% с брутто-доходов, полученных от ее сдачи.

Для удобства муниципалитетов и арендодателей Министерство экономики подготовило типовой трехсторонний договор аренды, с которым можно ознакомиться здесь. Учитывая, что договор будет заключаться между самоуправлением, арендодателем и гражданином Украины, в скором времени он будет доступен и на украинском языке.