Разборки в Сейме: Кайминьш посоветовал Гобземсу беречь зубы, тот обозвал его наркоманом

Бывшие члены KPV LV и депутаты Сейма Артусс Кайминьш и Алдис Гобземс поругались прямо на внеочередном заседании Сейма. Гобземс иронизировал над финансовым положением коллеги, а тот почти пригрозил ему физической расправой.

В Сейме проходили дебаты о формах поддержки жителей, пострадавших из-за кризиса. Гобземс, критикуя высказывания Кайминьша, неоднократно упомянул сказанную им в одном из интервью фразу, что он перебивается с хлеба на воду (dzīvo no rokas mutē). Наконец, у Кайминьша не выдержало терпение и он с места выкрикнул, что Гобземсу следовало бы обсуждать предложение, за которое предстоит голосовать.

"Я понимаю, что Кайминьш беспокоится, что перебивается с хлеба на воду", — поддразнил Гобземс.

"О предложении!" — крикнул Кайминьш.

"Переживает, что перебивается с хлеба на воду со своими тремя-четырьмя тысячами евро".

"О предложении говори, ты! Гобземс, береги зубы, я серьезно, береги зубы!" — предупредил Кайминьш.

Гобземс предупреждению не внял и продолжил издеваться над лишними тысячами Кайминьша.

"Представь, как ты будешь без зубов перебиваться с хлеба на воду", — ответил Кайминьш.

Наконец, вмешалась председатель Сейма Инара Мурниеце (VL-TB/LNNK), которой пришлось напомнить коллегам, что они находятся в парламенте.

"И наркоман, и наркоман, и наркоман!" — продолжил Гобземс.

Внефракционный депутат Юлия Степаненко попросила Кайминьша не угрожать физической расправой остальным депутатам и выразила надежду, что Мурниеце зафиксировала происходящее.