Разгул стихии: к 18.00 спасатели получили уже 8 вызовов о поваленных деревьях
Foto: AP/Scanpix/LETA

По информации Государственной пожарно-спасательной службы, к 18.00 из-за сильного ветра и метели оперативные службы получили уже восемь вызовов о поваленных деревьях и сучьях, создающих опасные ситуации.

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В основном, вызовы поступают из Риги, Рижского региона и Видземе.

По данным синоптиков, метель и порывистый ветер сохранятся и в ночь на воскресенье. Порывы северо-западного и западного ветра усилятся до 15 — 19 метров в секунду, в прибрежных районах — до 20 — 23 метров в секунду.

Также синоптики объявили с 17.00 до 23.50 оранжевое предупреждение.

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