Разгул стихии: поезда курсируют с опозданием или отменены, в Риге опаздывают трамваи и троллейбусы (ДОПОЛНЕНО В 19.15)

Из-за непогоды, которая разразилась 7 августа в Латвии, поезда во многих направлениях курсируют с опозданием или же рейсы отменяются.

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После сильного ливня в столице наблюдаются пробки.

Основательно затопленной остается улица Стабу.

По данным AO Pasažieru vilciens, поезд Nr. 6134 Рига (14.37) — Царникава (15.14) отменен.

Из-за повреждений системы автоблокирования на участке Гаркалне — Ясмуйжа возможное опоздание поездов на этом направлении может составлять до одного часа.

Поезд Nr. 808 Рига (13.01) — Даугавпилс (16.33) остановился на участке Ницгале — Ваболе, т. к. на рельсы упало дерево. Ориентировочное время опоздания — 25 минут.



Поезд Nr. 6228 Рига (15.53) — Лиелварде (16.49) по техпричинам стоит на станции "Саласпилс". Примерное время опоздания — 30 минут.

Поезд Nr. 839 Сигулда (16.10) — Рига (17.15) опаздывает примерно на 40 минут.

Поезд Nr. 814 Рига (15.31) — Крустпилс (17.41) отстает от графика примерно на 32 минуты.

Поезд Nr. 6227 Лиелварде (14.51) — Рига (15.50) опаздывает примерно на 45 минут.

Поезд Nr. 6226 Рига (15.08) — Огре (15.51) отменен на участке Саласпилс — Огре.

Поезд Nr. 6224 Рига (14.38) — Айзкраукле (15.56) курсирует с опозданием примерно на 30 минут.

Поезд Nr. 6231 Огре (16.39) — Рига (17.22) отменен.

Поезд Nr. 6132 Рига (14.07) — Скулте (15.16) по техническим причинам опаздывает на 35 минут.

Поезд Nr. 6222 Рига (13.38) — Лиелварде (14.34) по техническим причинам остановился перед железнодорожной станции Яуногре. Предположительное время опоздания — 50 минут.

Поезд Nr. 6725 Рига (14.35) — Елгава (15.20) и поезд Nr. 6730 Елгава (15.35) — Рига (16.20) отменен на участке Олайне — Елгава — Олайне.

Поезд Nr. 6725 Рига (14.35) — Елгава (15.20) опаздывает примерно на 40 минут.

Что касается Риги, то в ряде районов также частично нарушено трансспортное сообщение. Из-за поваленных на провода деревьев нарушено движение троллейбусов 4, 15 и 16, а также автобусов 15, 21 и 29 маршрутов.

Из-за затопленной проезжей части в районе улиц Маскавас и Маза Кална на некоторое время было нарушено движение трамваев 7-го маршрута.

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Около 16.00 на улице Экспорта 10 на дороге образовалась огромная лужа, по этой причине остановлено движение трамвая 5-го маршрута. В 16.12 движение восстановили.

Из-за ЧП на улице Рауас на некоторое время было остановлено движение троллейбусов 13, 16 и 17 маршрутов, а также автобуса 48 маршрута.

Также из-за разгула стихии движение общественного транспорта на короткий период было затруднено в районе перекрестка улиц Ницгалес и А. Деглава.

Кроме того, на несколько минут было остановлено движение 40го тродлейбуса в районе Юглы, т.к на дорогу упало дерево.

Как сообщило предприятие Rīgas satiksme, из-за большой лужи примерно на час было парализовано движение 5 трамвая.