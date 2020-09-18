Разгул стихии: спасатели за сутки получили рекордное количество вызовов

За минувшие сутки Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС) получила более 320 вызовов, связанных с последствиями бушующего на территории Латвии сильного ветра. Это рекордное количество вызовов с 18 июня 2016 года, когда на пульт дежурного ГПСС за сутки поступило около 400 вызовов.

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Ранее наибольшее количество вызовов ГПСС, связанных с повреждениями из-за сильного ветра, было зафиксировано 12 и 13 марта в Лиепае, когда порывы ветра составляли до 34 метров в секунду.

Как четыре года назад, так и в минувший четверг скорость ветра по шкале Бофорта не достигла силы сильного шторма, однако ветер продолжался несколько часов подряд, ломал ветки, валил деревья.

Наиболее сильные порывы ветра были зафиксированы 17 сентября в Риге и Рижском регионе.