Разгул стихии: за сутки спасатели получили 160 вызовов, 1300 клиентов все еще без электричества

За среду, 18 декабря, Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС) получила 160 вызовов, связанных с последствиями сильного ветра, в том числе сломанными деревьями, упавшими на дороги.

В двух случаях ветер сорвал конструкции кровли. В Вентспилсе сильный ветер сломал две рождественские елки, на площади Лиелайс и возле Олимпийского центра. Также ветер не пощадил елку в Айзкраукле.

Самые сильные порывы ветра — 27 м/с — зарегистрированы в среду в Вентспилсском и Салацгривском порту, свидетельствуют данные метеостанций.

В Риге скорость ветра составила до 21 м/с в центре города до 25 м/с на севере у моря.

Помимо этого, сильный ветер в среду привел к повреждениям электросетей, в результате электроснабжение было нарушено примерно у 17 000 клиентов Sadales tikls по всей Латвии. На ремонт было направлено 250 бригад электромонтеров с 690 работниками, однако по ситуации на утро четверга порядка 1400 клиентов все еще оставались без света.