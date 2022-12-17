Разложить по полочкам. Энтузиаст из Латвии делает портал для онкопациентов

Человек, который в Латвии заболевает раком, часто не понимает, что и в каком порядке ему делать, в какие благотворительные фонды обращаться, где получить информацию о своей болезни. В Латвии нет сайта, где вся информация для онкобольных была бы собрана в одном месте. Лаурис Эмке из Скайсткалне решил сделать такой портал и рассказал о нем Латвийскому телевидению.

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Лаурис и сам неизлечимо болен — у него миелома. Это рак клеток плазмы, которые находятся в костном мозге, заполняющем кости и производящим стволовые клетки. Эта болезнь быстро разрушает кости, и Лаурис уже ломал позвоночник — к счастью, сейчас он уже снова ходит. О своем диагнозе он узнал в 2014 году, а в 2015 у него нашли еще и гепатит с токсическим поражением печени. Врачи давали год — но он до сих пор жив. Как он говорит — потому, что у него есть мечта. Сознать фонд для помощи онкобольным и центр диагностики, а также собрать в одном месте всю необходимую для них информацию. С депрессией Лаурису помогает бороться жена и двое детей, а идея портала пришла к нему во время панической атаки.

Портал Diagnoze.lv уже создан и сейчас наполняется. По замыслу Лауриса, там можно будет не только почитать полезные статьи, но и получить бесплатные консультации психологов, враче и юристов. Сам он собирается вести там свой блог.

Он надеется, что сайт будет первой информационной помощью человеку, который только узнал о своем диагнозе, и даст людям почувствовать, что он не один в своей беде. "Врач только забегает сказать, что тебе делать, и все. Готовьтесь к этом и к этому — и ничего не объясняет. Сиди на стуле, трясись, жди, что будет", — вспоминает он первые дни болезни.

Основательница объединения латвийских онкопациентов Onkoalianse Ольга Валциня подтвердила журналистам, что информации для пациентов очень мало. "Не только информации о диагнозе — существует более 200 видов рака, понятно, что не все переведено на латышский — но и информации о том, куда идти, когда идти, в какой последовательности". Часто людям нужна какая-то элементарная информация — например, чем отличается МРТ от КТ. "Люди задают простые вопросы — а мне нужна химия, а у меня выпадут волосы, а мне разрежут весь живот?"

Она объяснила и то, почему до сих пор такого портала нет: это огромный труд и огромная ответственность за жизнь пациентов, которые будут руководствоваться этими материалами.