Разлученные медведи-хулиганы пропали; возможно, впали в спячку

Двое медведей, которые в начале осени повадились хозяйничать на хуторах Валкского района, а после были разлучены и перевезены подальше в леса, больше не появлялись. Возможно, косолапые перешли на зимовку или отправились в соседние страны. Об этом со ссылкой на Управление окружающей среды пишет rus.lsm.lv.

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В ведомстве заявили, что собираются внедрять ряд решений для снижения рисков, связанных с выросшими в неволе дикими животными. Подумывают и об информационной кампании, направленной на то, чтобы отговорить людей от приручения хищников.

Как уже сообщал Delfi, медведей, блуждающих возле населенных пунктов округа Валки, пробовали отпугивать специальными фейерверками, но это не сработало.

Тогда животных отловили, разлучили и доставили в разные леса. В итоге один медведь перестал приходить к людям, а второй продолжил. Тогда же эксперты сообщили о том, что если блуждающий вблизи домов медведь не изменит свое поведение и не уйдет, возможно, его придется ликвидировать.