"Разные ценности". Борданс против "единого латышского списка" на выборы в Рижскую думу

Председатель "Новой консервативной партии" (НКП) и министр юстиции Янис Борданс пока не знает точно, будет ли его партия на выборах в Рижскую думу стартовать единым списком с другими партиями правящей коалиции. Однако сам он против этой затеи, сообщает портал Jauns.lv.

По его словам, ситуация с Latvenergo "ярко высветила, что у нас разные ценности". "Мы говорим, что в вопросах правды и госбезопасности нужно действовать радикально, а не поверхностно. Наши потенциальные партнеры так не действовали", — объяснил он.

По его мнению, если партия не сможет выполнить данные обещания, это будет обман избирателей. А это неизбежно произойдет, если действовать нужно будет так, как решит большинство. Поэтому Борданс не видит возможности стартовать вместе с другими партиями.

"Отличаются и консервативные и либеральные ценности. Понятно, что у либералов будут идеи о поднятии налогов, о больницах и о всем остальной. Мы смотрим на это все-таки по-другому. Всегда будут различия, и на этапе составления программы, и дальше", — считает политик.

Если НКП стартует отдельно, лидером списка может быть депутат Сейма Юрис Юрашс. Ранее Бордас у себя в Twitter разместил картинку Юрашсом и с надписью "Просто задумайтесь: мэр столицы, который на берет взятки!" (против Юрашса было начато дело за разглашение гостайны — он сообщил журналистам, что ему предлагали взятку, хотя должен был не разглашать этого в интересах следствия).

Окончательное решение НКП объявит 22 февраля, во время заседания совета партии.

Ранее лидер Национального объединения Райвис Дзинтарс заявил, что его партия сделает все, чтобы "Согласие" не попало в коалицию Рижской думы следующего созыва. Карлис Шадурскис, который планирует баллотироваться в думу от "Нового Единства", подтвердил, что его партия ведет на этот счет переговоры с Национальным объединением и Новой консервативной партией. Политик считает, что в столице у власти должны быть "латышские силы", а "русификацию Риги" пора прекратить.

Также сообщалось, что министр юстиции Янис Борданс призвал премьер-министра Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство") освободить от должности министра экономики своего партнера по коалиции Ральфа Немиро (KPV LV). Как утверждает Борданс, Немиро вместо того, чтобы дать задание ликвидировать КОЗ, тратит все деньги на то, чтобы поставить "своих" людей на нужные позиции в Latvenergo, причем это люди с сомнительной репутацией.