Разработан типовый проект строительства энергоэффективного многоквартирного дома

В целях содействия доступности энергоэффективного жилья, удобного в использовании, эргонамичного, разработан типовой строительнный проект многоквартирного жилого дома, сообщает Министерство экономики.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Типовой проект ориентирован на самоуправления, а также же на компании, занимающиеся проектами недвжимости, и развитие рынка арендного жилья. Документация и модели типового проекта доступны бесплатно в Информационной системе строительства.

В 2020 году Министерство экономики произвело публичную закупку на разработку такого проекта. В результате типовой проект разработало объединение, с которое вошли SIA Cubed, SIA K Forma, SIA MEP solutions и SIA Core projekts, качество проекта проверило SIA CMB. Стоимость разработки проекта — 187 332 евро.

В министерстве поясняют, что типовой проект предусмотрен для стрительства пятиэтажного жилого дома с подвалом, тремя подъездами-лестничными клетками, в каждом из которых — по 30 квартир. Всего в доме 90 квартир. Самая маленькая — однокомнатная, самая большая — четырехкомнатная. Есть "двушки" и "трешки". В каждой лестничной клетке (подъезде), что нетипично для пятиэтажек советской постройки — лифт. Проект предполагает, что дом может меняться: можно уменьшать или увеличивать количество подъездов.

"Типовой проект разработан так, чтобы его было легко приспособить к любому месту нахождения. В типовом проекте разработана детализированная документация строительного плана, которая оформлена и укомплектована согласно действующим нормативам, всем этапам строительства, которые не меняются в зависимости от размещения здания (например, архитектура, строительные конструкции, внутренние инженерные коммуникации, внутренняя отделка, экономическая часть", — поясняет Министерство экономики.

Все части типового проекта были разработаны в пространстве информационного моделирования строений. В экономическом разделе уточнены все включенные и объективно необходимые работы, касающиеся материалов, оборудования, спецификаций, размеров.

Министр экономики Янис Витенбергс (Национальное объединение) рассказал, что на разработку типового проекта побудила ситуация с жилым фондом в Латвии. Фактическими новыми многоквартирными домами фонд масштабном не пополнялся минимум 20 лет.

"В регионах это тормозит создание новых рабочих мест и возвращение людей в родные края. Типовый проект, разработанный Минэкономики, является важным инструментом местных самоуправлений для содействия доступности нового, современного, энергоэффективного и экономичного жилья в регионах Латвии. А также — для экономического развития, поскольку стандартный проект в основном предусматривает использование местных строительных материалов. Кроме того, будут сэкономлены значительные общественные средства на разработку новых строительных проектов", — сказал Витенбергс.