Разработана инструкция по сохранению Рижского канала

В целях сохранения памятника архитектуры местного значения Управление национального культурного наследия разработало инструкцию по сохранению берега Рижского канала.

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Эти инструкции должны соблюдаться как физическими, так и юридическими лицами, чтобы сохранить прибрежную растительность канала. Владелец или арендатор обязан уведомить администрацию о любом повреждении на указанной территории.

В целях обеспечения охраны памятника архитектуры определена охранная зона в 100 метров или индивидуальная охранная зона вокруг памятника архитектуры местного значения.

Собственник должен регулярно осуществлять уход за территорией, сохраняя исторический характер озеленения, в том числе ограждений и насаждений, не допуская произрастания самосева деревьев и кустарников. Если планируются работы по преобразованию памятника архитектуры влекущие за собой изменение сохранившихся ценностей памятника, необходимо получить разрешение Администрации на проведение научно-исследовательских или реставрационных работ.

Нарушение правил охраны памятника архитектуры может быть привлечено к административной ответственности.

На территории памятника архитектуры не допускается размещение взрывоопасных, негорючих, химически активных и загрязняющих атмосферу веществ, которые могут представлять для нее опасность, а также оборудования, вызывающего вибрацию и экологически вредные штабели и свалки.

Как сообщили агентству LETA в фирме SIA Rīga meži, управляющей берегом канала, предприятие высоко оценивает разработанную Департаментом культурного наследия инструкцию.

SIA Rīgas meži управляет более чем 400 гектарами зеленой территории Риги. Основными обязанностями компании является содержание рижских парков, скверов и зеленых насаждений.

По информации компании, если что-то меняется или перестраивается на подведомственных ей территориях, это согласовывается с ответственным комитетом по жилищно-экологическим вопросам или другими муниципальными учреждениями.