Разработаны учебные материалы для школьников о демократии в Евросоюзе
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Европейская гражданская инициатива разработала учебные материалы "Демократия Европейского союза в действии", которые дадут школьникам знания и навыки, чтобы стать активными гражданами Европейского союза (ЕС), сообщили агентству LETA в Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

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Учебные материалы "Демократия Европейского союза в действии" включают в себя четыре тематических раздела — о ЕС вкратце, демократия в ЕС, Европейская гражданская инициатива, разработка и популяризация Европейской гражданской инициативы. Также комплект содержит все необходимые материалы как для учителя, так и для учеников, включая презентации, проверочные работы и бланки для ответов, видеоматериалы, списки фактов, инструкции к урокам и раздаточные материалы для школьников.

Материалы предназначены для средних школ и могут использоваться на уроках гражданских наук, а также на других занятиях, посвященных вопросам, связанным с ЕС. Кроме того, они доступны во всех странах-членах ЕС, поэтому их также можно использовать на уроках иностранного языка или в интегрированном изучении учебной программы и языка.

Европейская гражданская инициатива позволяет гражданам ЕС влиять на политику ЕС, добиваясь включения актуальных для них вопросов в повестку дня ЕС. Гражданская инициатива объединяет людей из разных стран ЕС, чтобы собрать подписи и призвать Европейскую комиссию предложить новое законодательство в областях, где она уполномочена действовать. Это возможность начать политические дебаты на местном уровне и привлечь внимание к важным вопросам, что впоследствии превращается в инициативу и объединяет людей.

Как отметили в ЦИК, Европейская гражданская инициатива появилась в 2012 году и сейчас приносит первые плоды — Еврокомиссия отреагировала на несколько успешных инициатив, разработав конкретные законодательные предложения. В Латвии контактным лицом Европейской гражданской инициативы является ЦИК.

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