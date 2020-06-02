Разработку изменений налоговой политики, скорее всего, перенесут на следующий год

Срок разработки основных положений налоговой политики Латвии, скорее всего, будет перенесен на следующий год, однако будет проведена оценка налоговых льгот, следует из подготовленного Министерством финансов информационного сообщения.

Ранее планировалось, что правительство уже в этом году может выступить с предложением изменений в налоговой системе, однако в сообщении Минфина говорится, что срок разработки основных положений налоговой политики, скорее всего, будет перенесен на 31 мая 2021 года.

Перенос срока объясняется стремительным распространением Covid-19 в Латвии и мире, а также установленными в Латвии ограничениями. В то же время Минфин подготовил отдельное информационное сообщение об оценке существующих налоговых льгот на основе ревизии Госконтроля "Налоговые льготы — невидимые расходы бюджета".

В Латвии на данный момент применяется 307 налоговых льгот в различных отраслях. По расчетам Минфина, в 2018 году общий объем льгот по наиболее значимым налогам составил 2,254 млрд евро, что составляет 37,7% от общих сборов анализируемых налогов и 7,63% от валового внутреннего продукта страны.

Министерство финансов разработало план для определения целей и показателей эффективности существующих налоговых льгот, сгруппировав налоговые льготы в две категории: налоговые льготы, для которых могут быть определены цель и показатели эффективности, и налоговые льготы, для которых они не могут быть определены.

Для 118 существующих налоговых льгот в соответствии с графиком с июня этого года по 30 декабря 2022 года будут определены цели и показатели достижения результатов, а для 189 налоговых льгот предоставляется обоснование того, почему цели и показатели достижения результатов для них не могут быть определены.

Как сообщалось, Министерство финансов до 31 мая этого года должно было разработать основные положения государственной среднесрочной налоговой политики.