Разработку латвийских ученых против пыли тестируют на грунтовках

Ученые из Рижского технического университета нашли экологичное решение "пыльной" проблемы грунтовых дорог. Сейчас его тестируют на нескольких участках дорог, рассказывает передача "Сегодня вечером" на RUS.LSM.lv .

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Виктор Харитонов, ведущий научный сотрудник Факультета строительных инженерных наук Рижского технического университета (РТУ) отмечает, что во время переработки древесины образуется много отходов. "Пока не было большого акцента на экологию, их либо сжигали, либо где-то их складывали. И они занимали большие пространства. А в этих отходах есть такое вещество — лигнин, его можно добыть», — поясняет Харитонов.

По сути лигнин — это клей, которым можно скрепить что угодно. В том числе и пылинки. Именно по такому принципу лигносульфанат и будет работать на грунтовых дорогах.

У вещества есть и ещё один плюс – экологичность. Оно со временем разрушается, не загрязняя среду.