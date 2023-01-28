Разрешено находиться на льду в двух местах озера Кишэзерс и на канале Югла

С 28 января в "ледовую карту" Риги внесены изменения - разрешено находиться на льду трех рижских водоемов, сообщили агентству LETA в Рижской муниципальной полиции.

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С 28 января можно находиться на льду озера Кишэзерс - на участке от проспекта Остас 11D до улицы Цимзес 12 (не далее 50 метров от берега) и в Страздупите (на участке от Бривибас гатвес 417А до аллеи Видземес 3).

Также можно находиться на льду бухты канала Юглы (на улице Яунциема 4А). При этом находиться ближе 170 метров от входа в канал Юглы запрещено.

Ответственность за нахождение на льду в местах, где это запрещено, определена в Законе об административных взысканиях. Нарушение закона карается предупреждением или штрафом до 100 евро, напоминают в полиции.