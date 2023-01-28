Разрешено находиться на льду в двух местах озера Кишэзерс и на канале Югла
Foto: LETA

С 28 января в "ледовую карту" Риги внесены изменения - разрешено находиться на льду трех рижских водоемов, сообщили агентству LETA в Рижской муниципальной полиции.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

С 28 января можно находиться на льду озера Кишэзерс - на участке от проспекта Остас 11D до улицы Цимзес 12 (не далее 50 метров от берега) и в Страздупите (на участке от Бривибас гатвес 417А до аллеи Видземес 3).

Также можно находиться на льду бухты канала Юглы (на улице Яунциема 4А). При этом находиться ближе 170 метров от входа в канал Юглы запрещено.

Ответственность за нахождение на льду в местах, где это запрещено, определена в Законе об административных взысканиях. Нарушение закона карается предупреждением или штрафом до 100 евро, напоминают в полиции.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Nintendo Switch Sports – бросайте вызов друзьям и побеждайте их в ловкости
Nintendo Switch Sports – бросайте вызов друзьям и побеждайте их в ловкости
National Geographic в поисках латвийского Гордона Рамзи
Тестируем видеоигру: как мы отрывались на трассах Mario Kart
Видео, как мы ловили и обучали покемонов
Как бесплатно учиться в магистратуре и обеспечить себя работой
Главное – это банан! Опыт использования Nintendo Switch